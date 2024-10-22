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وزير الخارجية الإيراني: طهران حددت أهدافها في تل أبيب وأي هجوم على إيران يعني تجاوز الخط الأحمر

Lebanon 24
22-10-2024 | 02:25
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