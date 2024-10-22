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أخبار عاجلة
الرئيس الإيراني: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم من قبل الكيان الصهيوني
Lebanon 24
22-10-2024
|
02:52
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