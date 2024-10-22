Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: الكشف عن خليّة تجسّس جديدة لصالح إيران حاولت تصفية عالم نووي إسرائيلي

Lebanon 24
22-10-2024 | 03:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل تملك خيارات عدة منها المنشآت النووية والنفطية وأهداف عسكرية وحكومية إيرانية
lebanon 24
22/10/2024 12:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
22/10/2024 12:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: سلاح الجو سيعرف الهدف الدقيق للهجوم على إيران قبل وقت قصير من التنفيذ
lebanon 24
22/10/2024 12:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: خطط الهجوم على إيران قُدّمَت بالفعل إلى صنّاع القرار
lebanon 24
22/10/2024 12:54:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:41 | 2024-10-22
05:28 | 2024-10-22
05:15 | 2024-10-22
05:15 | 2024-10-22
05:08 | 2024-10-22
05:06 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24