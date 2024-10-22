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النائب بلال عبدالله من مجلس النواب: باسم لجنة الصحة النيابية نقول لجميع المعنيين بحقوق الإنسان "خسئوا عندما يقولون إنّ مستشفى الساحل هو مركز عسكري"

Lebanon 24
22-10-2024 | 04:02
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