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الأونروا: ندعو إلى هدنة فورية بشمال غزة ولو لساعات لتمكين المرور الإنساني للأسر التي ترغب في المغادرة

Lebanon 24
22-10-2024 | 04:08
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