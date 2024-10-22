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حضور 49 نائباً فقط إلى جلسة مجلس النواب وبالتالي الجلسة لم تُعقد لعدم اكتمال النصاب (mtv)

Lebanon 24
22-10-2024 | 04:34
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