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رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف هدفا لحزب الله بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت في وقت متأخر من مساء الاثنين
Lebanon 24
22-10-2024
|
04:42
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