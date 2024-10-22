Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": مسيّرة معادية قامت برمي قنابل حارقة على بساتين الزيتون في جديدة مرجعيون وعناصر الدفاع المدني يقومون باخماد الحرائق التي سببتها

Lebanon 24
22-10-2024 | 04:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": مسيّرة إسرائيلية تقوم برمي قنابل فوق بلدة كفركلا
lebanon 24
22/10/2024 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تركته وسافرت.. فنان يكشف تفاصيل جديدة عن انفصاله عن حبيبته "الجنوبية" التي قرر البقاء في لبنان من أجلها
lebanon 24
22/10/2024 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان وجريح جراء الغارة الإسرائيلية التي ٳستهدفت بلدة القنطرة - قضاء مرجعيون
lebanon 24
22/10/2024 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط 4 شهداء جراء الغارة المعادية التي إستهدفت بلدة الدوير
lebanon 24
22/10/2024 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:40 | 2024-10-22
07:28 | 2024-10-22
07:23 | 2024-10-22
07:20 | 2024-10-22
07:19 | 2024-10-22
07:18 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24