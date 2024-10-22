Advertisement

أخبار عاجلة

"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر فلسطينية: القوات الإسرائيلية تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة الغربية

Lebanon 24
22-10-2024 | 05:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر طبية في غزة: 19 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا
lebanon 24
22/10/2024 14:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر طبية إسرائيلية: قتيل وعدة جرجى في عملية إطلاق نار في أشدود جنوبي إسرائيل
lebanon 24
22/10/2024 14:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: يتوقع أن يبدأ تشغيل منظومة "ثاد" للدفاع الجوي في الأيام المقبلة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/10/2024 14:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لـ"سكاي نيوز عربية": يجب حل القضية الفلسطينية بطريقة عادلة
lebanon 24
22/10/2024 14:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:40 | 2024-10-22
07:28 | 2024-10-22
07:23 | 2024-10-22
07:20 | 2024-10-22
07:19 | 2024-10-22
07:18 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24