Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 15 صاروخا باتجاه الجليل الغربي والدفاعات الجوية تعترض بعضها فوق نهاريا

Lebanon 24
22-10-2024 | 06:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 20 صاروخا باتجاه كرميئيل بالجليل الأعلى
lebanon 24
22/10/2024 16:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 55 صاروخا من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل الغربي والأعلى واعترضنا بعضها
lebanon 24
22/10/2024 16:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة واعتراض بعضها
lebanon 24
22/10/2024 16:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق أكثر من 15 صاروخا من لبنان باتجاه بلدات الجليل الأعلى ووسط الجليل (الجزيرة)
lebanon 24
22/10/2024 16:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:27 | 2024-10-22
09:11 | 2024-10-22
08:55 | 2024-10-22
08:52 | 2024-10-22
08:22 | 2024-10-22
08:20 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24