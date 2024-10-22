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إسرائيل هيوم نقلا عن رئيس أركان الجيش: نحتاج إلى تخفيف الضغط على قوات الاحتياط خلال عام 2025

Lebanon 24
22-10-2024 | 06:52
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