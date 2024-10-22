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الطيران الحربي الإسرائيلي المسيّر يحلّق على علو منخفض في سماء بيروت والضاحية الجنوبية (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
22-10-2024 | 07:03
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