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بيان قطري إيطالي مشترك: نعيد تأكيد دعمنا لدولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان

Lebanon 24
22-10-2024 | 07:28
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