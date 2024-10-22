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أبو عبيدة: نبارك العملية النوعية التي استهدف من خلالها حزب الله مقر إقامة مجرم الحرب نتنياهو

Lebanon 24
22-10-2024 | 08:01
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