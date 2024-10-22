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الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق حزب الله 80 قذيفة باتجاه إسرائيل خلال الساعات الأخيرة

Lebanon 24
22-10-2024 | 08:12
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