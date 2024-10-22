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هآرتس عن الجيش الإسرائيلي: المروحيات الثلاث التي أرسلت لاعتراض مسيّرات حزب الله في هجوم قيسارية فشلت في مهامها

Lebanon 24
22-10-2024 | 09:52
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