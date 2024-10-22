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قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: تم القضاء على معظم قادة ألوية حزب الله للمرة الثالثة (الحدث)

Lebanon 24
22-10-2024 | 10:39
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