Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن خلال لقائه نتنياهو : يجب الاستفادة من استهداف السنوار من خلال تأمين إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة (الحدث)

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قدمت اقتراحاً جديداً يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة وتأمين خروج قائد حماس يحيى السنوار من قطاع غزة هو وكل من يرغب في مغادرة القطاع
lebanon 24
22/10/2024 19:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: مقتل السنوار قد يكون له تأثير إيجابي على عودة الرهائن الإسرائيليين وتحقيق كل أهداف الحرب
lebanon 24
22/10/2024 19:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو عبيدة: نبارك العملية النوعية التي استهدف من خلالها حزب الله مقر إقامة مجرم الحرب نتنياهو
lebanon 24
22/10/2024 19:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: إيران تنفي صحة اتهام نتنياهو لها بالوقوف خلف محاولة اغتياله من خلال استهداف منزله بطائرة مسيّرة
lebanon 24
22/10/2024 19:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:45 | 2024-10-22
12:40 | 2024-10-22
12:39 | 2024-10-22
12:36 | 2024-10-22
12:35 | 2024-10-22
12:29 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24