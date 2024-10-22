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أخبار عاجلة
الحدث: المسيّرة التي تواصل اختراق أجواء إسرائيل عبرت كل مدن وقرى الشمال
Lebanon 24
22-10-2024
|
11:42
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