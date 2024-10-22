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الحدث: مروحيات تُطارد المسيّرة التي أٌُطلقت من لبنان في سماء إسرائيل

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:55
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