وصول رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي إلى بيروت

وصل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، مساء اليوم، إلى بيروت، حيث سيلتقي يوم غد الأربعاء عددا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأعلن المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان، أن "هذه الزيارة تأتي بعد عودته من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، في اطار جهود الديبلوماسية البرلمانية العراقية لإيقاف العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني، وفي مسعى لمنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب واسعة، إضافة إلى كونها رسالة دعم وتعبير عن تضامن العراق حكومة وبرلمانا وشعبا مع الأشقاء في لبنان وفلسطين، واستنكار جرائم الإبادة الصهيونية بحق شعوب المنطقة". (الوكالة الوطنية)

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