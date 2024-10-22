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أخبار عاجلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: انتهاء حادث تسلل المسيّرات من لبنان بعد قرابة ساعة
Lebanon 24
22-10-2024
|
12:26
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