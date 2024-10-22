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نتنياهو يجري مشاورات عسكرية بحضور عدد من الوزراء في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-10-2024 | 12:35
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