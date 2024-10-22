Advertisement

أخبار عاجلة

إسرائيل هيوم: إسرائيل تناقش إمكانية الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة لبضعة أيام فقط

Lebanon 24
22-10-2024 | 12:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: لا يوجد احتمال للوصول إلى وقف لإطلاق النار على الأقل في الأيام القليلة المقبلة
lebanon 24
22/10/2024 21:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن ودول عربية تناقش مع طهران مقترحا لوقف إطلاق النار على كل الجبهات باستثناء غزة
lebanon 24
22/10/2024 21:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل هيوم عن بن غفير لنتنياهو: إذا أصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائما فسنستقيل من الحكومة (الجزيرة)
lebanon 24
22/10/2024 21:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: على إسرائيل أن تعلن أنها تقبل مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ولكن لمدة 7 أيام فقط
lebanon 24
22/10/2024 21:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:23 | 2024-10-22
14:22 | 2024-10-22
14:21 | 2024-10-22
14:20 | 2024-10-22
14:11 | 2024-10-22
14:08 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24