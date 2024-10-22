Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: المشاورات الأمنية التي يجريها نتنياهو مع عدد من الوزراء تتعلق بالرد على إيران

Lebanon 24
22-10-2024 | 13:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية ظهر اليوم بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء
lebanon 24
22/10/2024 23:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: انتهاء المشاورات الأمنية بقيادة نتنياهو بعدما استمرت لنحو 3 ساعات ونصف
lebanon 24
22/10/2024 23:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: الرد على إيران سيكون شديدا وسيأخذ في الحسبان إطلاق المسيرة على منزل نتنياهو
lebanon 24
22/10/2024 23:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12 الإسرائيلية" عن مصدر مسؤول: المشاورات عقب اغتيال السنوار أكدت ألا تغيير في خطة إسرائيل لمهاجمة إيران
lebanon 24
22/10/2024 23:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:04 | 2024-10-22
16:02 | 2024-10-22
15:58 | 2024-10-22
15:51 | 2024-10-22
15:48 | 2024-10-22
15:45 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24