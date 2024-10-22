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الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الروسي فلاديمير بوتين: العالم في فوضى ويمر بتغيرات لم نشهدها منذ 100 عام وشراكتنا الاستراتيجية تشكل قوة للاستقرار (الميادين)
Lebanon 24
22-10-2024
|
13:49
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