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الرئيس الإيراني: نأمل أن تقوم الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بتغيير سلوكها من خلال وقف دعمها لإسرائيل

Lebanon 24
22-10-2024 | 14:06
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