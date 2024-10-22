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هيئة البث الإسرائيلية: غالانت أبلغ بلينكن أن إسرائيل ستهاجم حزب الله حتى ينسحب لما وراء نهر الليطاني ويعود سكان الشمال

Lebanon 24
22-10-2024 | 14:11
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