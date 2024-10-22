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النائب علي حسن خليل للجديد: الرئيس بري قدم الصورة التي تتضمن بعض الايجابية نتيجة التجارب المشوبة بحذر شديد نتيجة التجارب السابقة مع العدو

Lebanon 24
22-10-2024 | 14:43
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