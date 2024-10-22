Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: سأواصل المحادثات في المنطقة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار (العربية)

Lebanon 24
22-10-2024 | 15:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: ندعو إلى التوصل لوقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان
lebanon 24
23/10/2024 00:40:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي اجتمع برئيس الوزراء البريطاني وجرى البحث بالوضع في لبنان وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل الى حل للنزاع القائم
lebanon 24
23/10/2024 00:40:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس نقلاً عن دبلوماسيين غربيين: تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الرافضة لوقف محتمل لإطلاق النار هدفها إفشال المحادثات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/10/2024 00:40:44 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن وماكرون ناقشا سبل التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان
lebanon 24
23/10/2024 00:40:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:37 | 2024-10-22
17:30 | 2024-10-22
17:12 | 2024-10-22
17:09 | 2024-10-22
17:05 | 2024-10-22
16:54 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24