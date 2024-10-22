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وكالة الصحافة الفرنسية: وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يشدد على وجوب أن تقف الولايات المتحدة مع إسرائيل عند مهاجمتها إيران

Lebanon 24
22-10-2024 | 15:39
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