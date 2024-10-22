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معلومات عن أن الاتصال الذي ورد إلى أحد الموظفين في قناة "NBN" وهمي ومن أجهزة إتصال خارجية "معادية"

Lebanon 24
22-10-2024 | 16:43
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