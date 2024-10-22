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هيئة البث الإسرائيلية: بلينكن أخبر عائلات الرهائن أن العمل جار لإبرام صفقة محدودة لاختبار وجود طرف آخر للتفاوض

Lebanon 24
22-10-2024 | 16:54
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