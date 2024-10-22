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"واشنطن بوست" عن المسؤول الأميركي: واشنطن ترى أن استراتيجية إسرائيل تهديد سكان شمال غزة بأنهم سيصبحون أهدافاً

Lebanon 24
22-10-2024 | 17:09
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