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إعلام فلسطيني: 4 شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي شرق حي التفاح بمدينة غزة

Lebanon 24
23-10-2024 | 01:37
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