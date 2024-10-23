Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار شولتس أجرى محادثات مع أمير قطر وقدم له الشكر على جهوده في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق لتحرير الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: ندعو لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة وندفع بكل جدية لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن
lebanon 24
23/10/2024 11:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: لم نكن نعرف بالهجوم الأخير في لبنان وعلى الجميع تجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الصراع ووقف إطلاق النار سيُعيد الرهائن ويفتح المجال لتهدئة المناطق الساخنة مثل شمال إسرائيل والبحر الأحمر
lebanon 24
23/10/2024 11:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا الإسرائيلي: رئيس الموساد أكد لمدير المخابرات المركزية الأميركية أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يتضمن أيضًا اتفاقًا لإطلاق سراح الرهائن في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/10/2024 11:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة بريطانيا في الامم المتحدة: ندعو حماس وإسرائيل إلى الاتفاق على صفقة لوقف إطلاق النار تشمل إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات بكميات أكبر لغزة
lebanon 24
23/10/2024 11:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:57 | 2024-10-23
04:54 | 2024-10-23
04:53 | 2024-10-23
04:51 | 2024-10-23
04:49 | 2024-10-23
04:48 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24