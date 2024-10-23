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الجيش الإسرائيلي: أكثر من 25 عنصراً في استخبارات حزب الله كانوا مع صفي الدين لحظة استهدافه

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:35
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