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مصدر: الولايات المتحدة طلبت من دول أوروبية وضع تصور لدعم السلطة الفلسطينية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:56
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