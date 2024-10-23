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"سي إن إن": تأخر مغادرة وزير الخارجية الأميركية بلينكن من تل أبيب بسبب صفارات الإنذار في وسط وشمال إسرائيل

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:57
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