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مصدر لسكاي نيوز: قمة عربية وإسلامية ستُعقد بداية الشهر المقبل لمناقشة مسار حل الدولتين
Lebanon 24
23-10-2024
|
03:07
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