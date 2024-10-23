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وزيرة الخارجية الألمانية: إسرائيل نجحت في إضعاف حزب الله إلى حد كبير والمهمة الآن هي التوصل إلى حل دبلوماسي فعال

Lebanon 24
23-10-2024 | 04:00
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