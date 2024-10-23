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الجميّل: نوهنا بموقف ميقاتي الرافض للتدخلات الخارجية والذي يؤكد على استقلالية الدولة اللبنانية

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:15
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ميقاتي: لبنان دفع ويدفع فاتورة غالية ثمن الصراعات الخارجية وما يحصل حاليا يجب ان يكون درسا لجميع الاطراف اللبنانية ان النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية هو الحل وان سيادة الدولة اللبنانية على اراضيها هو الحل لكل المشكلات القائمة
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