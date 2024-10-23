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وزارة الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على بيروت الذي أدى الى استشهاد الطبيب الإيراني علي حيدري

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:21
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