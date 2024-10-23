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"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ فخخ ودمّر مبنى القرض الحسن عند دوار تل النحاس - كفركلا

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:35
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