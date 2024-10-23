وزيرة الخارجية الألمانية من بيروت: انتخاب رئيس للبنان سيكون خطوة مهمة نحو حل سياسي ويتعين على حزب الله أن ينسحب لما وراء نهر الليطاني والجيش الإسرائيلي لما وراء الخط الأزرق

Lebanon 24