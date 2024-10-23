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الخارجية الأميركية: بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أهمية إطلاق سراح الرهائن في غزة وإنهاء الحرب

Lebanon 24
23-10-2024 | 08:10
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