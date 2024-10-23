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قصف مدفعيّ إسرائيلي وحرائق في برج الملوك

Lebanon 24
23-10-2024 | 09:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف بالمدفعيّة بلدة برج الملوك، ما تسبّب باندلاع حريق قرب المنازل على طريق برج الملوك - ديرميماس.
 
 
كما تسبّب القصف باحتراق عدد من السيارات المركونة أمام أحد المنازل.
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