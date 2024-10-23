قصف مدفعيّ إسرائيلي وحرائق في برج الملوك

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف بالمدفعيّة بلدة برج الملوك، ما تسبّب باندلاع حريق قرب المنازل على طريق برج الملوك - ديرميماس.

كما تسبّب القصف باحتراق عدد من السيارات المركونة أمام أحد المنازل.