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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الإليزيه: نشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعمه الدائم والمستمر للبنان
Lebanon 24
23-10-2024
|
12:02
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