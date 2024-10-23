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وزير الأشغال علي حمية من فرنسا: أولى الأولويات وقف إطلاق النار ومن ثمّ تطبيق القرار 1701 (الجديد)

Lebanon 24
23-10-2024 | 13:11
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