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البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن عقوبات تستهدف داعمي الحرب الروسية في أوكرانيا

Lebanon 24
23-10-2024 | 13:50
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